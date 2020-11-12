В Якутии орудуют «черные кредиторы»

Дальневосточное главное управление Банка России за девять месяцев 2020 года выявило 56 кредиторов, нелегально работавших на финансовом рынке макрорегиона*. В аналогичном периоде прошлого года их насчитывалось 76.

Больше всего черных кредиторов выявили в Приморском крае — 20 организаций, в Хабаровском крае и Якутии — 12 и 11. В Амурской и Сахалинской областях выявили по шесть и пять черных кредиторов. Еще два нелегала работали на территории Магаданской области.

В том числе были выявлены иностранные компании, которые без лицензии Банка России осуществляли деятельность форекс-дилеров, причем офисы они не открывали и работали только в интернете. Граждане переводили деньги на карты физических лиц, полагая, что пополняют счета, открытые на сайтах компаний для торговли на рынке форекс.

«Опасаясь за свои деньги, люди сначала переводили от 50 до 100 долларов США, совершали сделки и зарабатывали первые небольшие деньги. Им давали вывести часть денег или даже всю сумму, что убеждало людей в легальности компании, и они вносили уже от 1 до 11 тысяч долларов. Тем, у кого таких денег не было, предлагали кредит. Когда человек проигрывался, с него требовали долг, который был оформлен по фальсифицированным документам ликвидированной кредитной организации. Кто-то деньги отдавал, кто-то обращался в Банк России и в правоохранительные органы», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем КУЗЬМИН.

Кроме того, за девять месяцев были обнаружены четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две — на территории Якутии.

По всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило соответствующие материалы расследований в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.

*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Якутия, Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край)