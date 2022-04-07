07.04.2022
15:25
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Некролог

В Якутии организуют поминки великого политика

В отделениях ЛДПР в Якутии организовываются поминки в честь незаменимого, яркого и харизматичного лидера партии Владимира Жириновского.

Почтить память политика можно по адресам:

г. Якутск, ул. Кирова 13.
г. Якутск, ул. Петровского 21/2.

Установлено место для возложения цветов по случаю траура в связи с кончиной бессменного лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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