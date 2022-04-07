В Якутии организуют поминки великого политика

В отделениях ЛДПР в Якутии организовываются поминки в честь незаменимого, яркого и харизматичного лидера партии Владимира Жириновского. Почтить память политика можно по адресам: г. Якутск, ул. Кирова 13.

г. Якутск, ул. Петровского 21/2. Установлено место для возложения цветов по случаю траура в связи с кончиной бессменного лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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