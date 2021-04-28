В Якутии организованы проверки охотников

В целях выявления и пресечения фактов нарушений правил охоты государственные инспекторы Минэкологии РС(Я) проводят рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

27 апреля Якутским комитетом государственного экологического надзора совместно с сотрудниками МУ МВД России «Якутское» проведены контрольно – надзорные мероприятия на угодьях общего пользования на территории г. Якутска. В ходе рейдовых мероприятий проверено 24 охотников любителей, со всеми проведены инструктажи, выявлено 3 нарушения правил охоты.

Якутский комитет ГЭН уведомляет, что в период майских праздников будут проведены усиленные меры по соблюдению правил охоты, в связи этим, призываем охотников соблюдать правила охоты и природоохранного законодательства.