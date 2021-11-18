В Якутии организовано инфекционное отделение пациентам по профилю «нефрология» с COVID-19

«Люди с больными почками являются группой особо высокого риска по COVID-19», — об этом еще в марте прошлого года сообщил главный нефролог министерства здравоохранения России профессор Евгений ШИЛОВ.

Тогда он подчеркнул о важности сохранения граждан с хроническими заболеваниям режима самоизоляции и солидарности с противоэпидемиологическими мероприятиями. Все регионы России оказывают медицинскую помощь нефрологическим больным. Наша Республика, не исключение.

В рамках «Года здоровья», в целях раннего выявления заболеваний почек, специалисты «Центра современной̆ нефрологии и диализа», благодаря огромной поддержке со стороны родного Министерства здравоохранения РС(Я), при поддержке правительства РС(Я) провели и проводят огромный пласт работы.

«Наш центр начал свою работу с февраля 2020 года. Тогда здесь принимать всех диализных пациентов, но через месяц, с учетом нестабильной̆ эпидемиологической̆ ситуации в республике, в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, начали принимать пациентов с диагнозом диализпотребная терминальная почечная недостаточность пятой стадии, у которых лабораторно подтвержден ковид. Это было совместное решение Центра с МЗ Р(Я) и ТФОМС РМ(Я), — делится новостью Марфа БУРЦЕВА, главный врач «Центра современной нефрологии и диализа». — Сегодня, в целях организации доступности оказания специализированной медицинской помощи пациентам по профилю «нефрология» с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, в соответствии с актуальной версией Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно Указу главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), «Центром современной нефрологии и диализа» организовано инфекционное отделение пациентам по профилю «нефрология» с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, протекающей в легкой и средней степени тяжести».