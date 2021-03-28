В Якутии организован турнир по мини-футболу на снегу

В субботу, 27 марта, в Тулагино-Кильдямском наслеге прошел турнир по мини-футболу на снегу на Кубок главы наслега для дворовых команд.

Соревнование по мини-футболу уже стало традиционным, проводится в селе с 2018 года. Два года назад к турниру присоединились команды из поселка Жатай и микрорайона Кангалассы. В этом году за кубок боролись 9 команд.

По итогам турнира переходящий Кубок главы наслега завоевала команда из Тулагино-Кильдямского наслега.

«Наш наслег активно продвигает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни. В эти дни в рамках всероссийского движения «Лыжня России» пройдут лыжные гонки среди детей», — рассказал глава пригородного наслега Егор Попов.

На днях администрация наслега совместно с Советом отцов г. Якутска провели мероприятие «Семейная рыбалка» на территории 203 микрорайона. В весенне-летний период также планируются различные спортивно-оздоровительные мероприятия. Уже в апреле состоятся соревнования по мини-компакт-спортингу. Летом будет организовано традиционное республиканское первенство по сенокосу для детей школьного возраста.