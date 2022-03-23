В Якутии опрокинулся грузовик: Пострадали водитель и пассажир

В Алданском районе 22 марта около 19:00 час на участке «Рябиновый» произошло ДТП — сообщает SAKHAPRESS. 44-летний водитель, управляя грузовым самосвалом, двигаясь по карьерной дороге, не учел особенности местности и перевозимого груза, технические характеристики транспортного средства, в результате чего, двигаясь на подъем, допустил движение назад с последующим опрокидыванием. Читать полностью https://sakhapress.ru/archives/275749

Фото: SAKHAPRESS Источник: SAKHAPRESS

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