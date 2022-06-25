В Якутии опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

24 июня около 9 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что вблизи с. Тит-Ары произошло ДТП, есть пострадавшие.

В ходе проверки сообщения было установлено, что около 20 ч. 50 мин. на 177-м километре автодороги регионального значения «Умнас» водитель-женщина 1969 г.р., управляя автомашиной «Тойота Премио», не справилась с рулевым управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП травмы получили два пассажира: в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам автомобилистки, скорость движения авто не превышала 60 км, что стало причиной заноса авто женщина пояснить не смогла. Сама она не пострадала, была пристегнута ремнем безопасности. Автоледи имеет стаж вождения с 2011 года, за год к административной ответственности привлекалась один раз.

Автодорога, где произошла авария, грунтовая, прямая в плане. По факту ДТП проводится проверка.