29.08.2022
17:53
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Происшествия

В Якутии опрокинулась иномарка с тремя пьяными мужчинами

Предварительно установлено, что 28 августа около 11:30 дня  на 80-м километре ФАД «Колыма», между селами Тюнгюлю и Нуорагана, 28-летний водитель управляя автомобилем Toyota Platz, двигаясь со стороны с. Чурапча в направлении п. Нижний Бестях, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на полосе встречного движения.

В результате ДТП водитель и 2 его пассажира – мужчины 1993 и 1995 годов рождения с полученными травмами были госпитализированы в ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ».

В ходе проверки установлено, что водитель не имеет права  вождения транспортными средствами,  данная автомашина  Toyota Platz принадлежит одному из пассажиров. И выяснилось, что все участники происшествия  в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту ДТП ведется административное расследование.

Фото: Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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