В Якутии опрокинулась иномарка с тремя пьяными мужчинами

Предварительно установлено, что 28 августа около 11:30 дня на 80-м километре ФАД «Колыма», между селами Тюнгюлю и Нуорагана, 28-летний водитель управляя автомобилем Toyota Platz, двигаясь со стороны с. Чурапча в направлении п. Нижний Бестях, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на полосе встречного движения.

В результате ДТП водитель и 2 его пассажира – мужчины 1993 и 1995 годов рождения с полученными травмами были госпитализированы в ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ».

В ходе проверки установлено, что водитель не имеет права вождения транспортными средствами, данная автомашина Toyota Platz принадлежит одному из пассажиров. И выяснилось, что все участники происшествия в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту ДТП ведется административное расследование.