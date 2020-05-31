В Якутии определились победители праймериз

31 мая состоялись предварительные голосования партии «Единая Россия» в тех улусах, где ситуация с пандемией стабильна

Предварительные голосования прошли в 79 муниципальных образованиях 20 районов республики: Аллаиховском, Амгинском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском Нерюнгринском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Олекминском, Среднеколымском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Усть-Янском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском улусах. Всего было выдвинуто 122 кандидата на должности глав, и 566 кандидатов в депутаты.

Партия определилась с кандидатами на должности глав 2 районов — Сунтарский, Амгинский.

В Амгинском улусе победил действующий глава Николай АРХИПОВ, ему оказали доверие 96% выборщиков.

В Сунтарском улусе, набрав абсолютное большинство голосов, победил также действующий глава Анатолий ГРИГОРЬЕВ.

В ходе ПГ выявлены кандидаты от партии “Единая Россия” на должности глав 56 муниципальных образований и кандидаты в депутаты представительных органов 52 муниципальных образований, в которых замещаются 566 мандатов.

В этом году партия столкнулась с новой реальностью. В Якутии в условиях пандемии коронавируса праймериз провели по единственно возможной 4-й модели. Правом голоса обладали выборщики, список которых утвержден каждым организационным комитетом на местах проведения ПГ. Члены оргкомитетов составили списки по логике охвата мнений большинства граждан, то есть в них попали те, кто имеют высокую социальную активность, безупречную репутацию, большой авторитет среди соотечественников.

Было образовано 79 счетных участков, работали около 240 членов участковых счетных комиссий.

Нынешние предварительные голосования требовали тщательной подготовки не только в плане соблюдения прав выборщиков, но и обеспечения безопасности здоровья каждого из них. Составлена памятка безопасности, которую повесили на самом видном месте, соблюдены социальные расстояния и нанесены разметки, установлен график посещения счетного участка, проведены санитарные уборки согласно расписанию, выдавались средства защиты для выборщиков.

Напомним, предварительные голосования 31 мая состоялись в тех районах, где ситуация с коронавирусом стабильна. На 14 июня запланировано проведение ПГ в районах, где ситуация нормализуется. И на 28 июня отодвинуты сроки праймериз там, где на данный момент, ситуация остается напряженной.