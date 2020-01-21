В Якутии определились победители конкурса архитектурных объектов

На днях, в городе Якутске состоялся Ежегодный профессиональный конкурс среди архитекторов Республики Саха (Якутия)на лучший проект года.

Конкурс проводит Союз архитекторов Якутии при поддержке Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия), окружной администрации города Якутска.

Конкурс архитекторов на лучший проект года проводили по 2 разделам – «проекты» и «постройки» по 3 номинациям:



— Лучший проект объекта жилого назначения – не поступило заявок.

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— Лучший проект здания общественного назначения — Гимназия в

с. Саскылах, Анабарского улуса, Республики Саха (Якутия). Гимназия расположена за полярным кругом, архитектура здания своеобразная и спроектирована для экстремальных условий Крайнего Севера. Входная группа предусматривает не большой крытый двор с остеклением из светопрозрачных конструкций. Проектное бюро «Горпроект».

— Лучший проект объектов благоустройства городской среды – проект благоустройства набережной реки «Орто Сала» в г. Алдан. Цель проекта благоустройства набережной реки «Орто Сала» — улучшить доступность городской природы путем создания востребованного и популярного места для посещения и проведения досуга самих алданцев, гостей города и туристов.

Проектное бюро: «BAZA14».

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— Лучший реализованный проект объекта жилого назначения — «Жилой комплекс «Сэргэ» в 65 квартале г. Якутска. Проектное бюро «Горпроект».

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— Лучший реализованный проект здания общественного назначения — Школа на 202 учащихся в с. Петровка Мегино-Кангаласского улуса». Проектная организация ООО «Туйгун-проект».

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— Лучший проект объектов благоустройства городской среды — «Благоустройство Исторического парка «Спасское селение» в г. Олекминск. С появлением скопческих поселений, в Олекме произошёл большой рост развития сельского хозяйства. В память о славе земледельцев Олекмы – мельница в центральном сквере.

Проектное бюро: «BAZA14».

Итоги конкурса были подведены путем голосования членов Союза архитекторов Якутии, в числе которых были известные в Якутии архитекторы а также молодые проектировщики.