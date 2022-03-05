В Якутии определили ключевые направления для обеспечения устойчивости экономики

В Якутии разработали план первоочередных мер для устойчивого развития экономики региона в условиях санкций. В первую очередь внимание уделено поддержке предприятий системы жизнеобеспечения, обеспечивающих завоз топливно-энергетических ресурсов, продовольствия и продукции технического назначения.

В первую очередь внимание будет уделено поддержке предприятий системы жизнеобеспечения, которые обеспечивают завоз топливно-энергетических ресурсов, продовольствия и продукции технического назначения.

«Прямо сейчас задача – обеспечить плановый и досрочный завоз грузов. Мы рассматриваем вопрос об отсрочке по региональным налогам для предприятий системы жизнеобеспечения. Одновременно с этим направим предложение в адрес правительства РФ по субсидированию процентных ставок», – сказал премьер республики Андрей Тарасенко.

На сегодня запасы продовольствия имеются в объёме, достаточном для прохождения межсезонья. Для подготовки к следующим закупкам предприятиям окажут содействие при логистике, поиске поставщиков, введут налоговые послабления.

Премьер Якутии поручил министерствам оперативно доработать план конкретными мерами по логистике завоза продуктов, оборудования и материалов, обеспечению занятости населения, также определить необходимые объёмы закупа для сельхозотрасли, обеспечить контроль за пассажирскими перевозками, помощь студентам и соотечественникам по возращению в республику из-за рубежа.

Предложения по мерам поддержки будут рассмотрены на уровне главы республики Айсена Николаева.