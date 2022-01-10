10.01.2022
11:51
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Общество

В Якутии определены победители профессионального конкурса журналистов

В канун Российского дня печати Союз журналистов Республики Саха (Якутия) традиционно подвел итоги республиканского профессионального конкурса журналистов и средств массовой информации за 2021 год, передает ЯСИА.

Победителями в 10 номинациях признаны:

 «Золотое перо» — БАГЫНАНОВА Саргылаана Ивановна, корреспондент газеты «Кыым»

«Золотой микрофон» — ЯРЫГИНА Анна Юрьевна, ведущая и редактор ГТРК «Саха»

«Дебют года» — Телепроект «#СайынTRIP” Национальной вещательной компании «Саха»

«Дизайн года» — БУРНАШЕВА Сардаана Владимировна, технический редактор газеты Усть-Алданского улуса ГАУ РС (Я) «Сахапечать»

«Издание года» (республиканские СМИ) — художественный журнал «Күрүлгэн» (главный редактор А.Г. ГУРИНОВ)

«Издание года» (улусные СМИ) — газета «Олёкма» Олекминского района (главный редактор Д.В. ТИМОФЕЕВА)

«За результативность» — ШЕПЕЛЕВА Ольга Егоровна, корреспондент газеты «Мүрү саһарҕата» Усть-Алданского улуса

«Общественный корреспондент» — СОЛОМОНОВА Валентина Николаевна, общественный корреспондент парламентской газеты «Ил Түмэн»

«Фото года» — СОРОКИН Андрей Андреевич, фотокорреспондент ЯСИА АО РИИХ «Сахамедиа»

«Пресс-служба года» — Пресс-служба Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) (начальник Ч.Н. ГАВРИЛЬЕВ).

Фото: ЯСИА.
Источник: ЯСИА.
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