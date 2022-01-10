В Якутии определены победители профессионального конкурса журналистов

В канун Российского дня печати Союз журналистов Республики Саха (Якутия) традиционно подвел итоги республиканского профессионального конкурса журналистов и средств массовой информации за 2021 год, передает ЯСИА.

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