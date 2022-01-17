В Якутии определена сборная команда лучников

В Якутии завершилось зимнее Первенство Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука среди спортсменов 2002-2004, 2005-2006, 2007 г.р. и младше. 138 спортсменов приняли участие на этих соревнованиях, которые состоялись с 10 по 14 января в СК «Дохсун» г. Якутск.

«Первое соревнование 2022 года прошло на хорошем уровне. Выявлены сильнейшие спортсмены, которые будут защищать честь республики на престижных соревнованиях городе Орел», — прокомментировал председатель Федерации стрельбы из лука РС (Я), руководитель группы компаний «Талакан» Василий Николаев.

Чемпионами стали Николаев Айсен, Курчатова Рената (Классический лук среди юниоров), Винокуров Даниил, Алексеева Аксиния (Классический лук среди юношей и девушек), Дьяконов Виктор, Жиркова Моника (Классический лук среди мальчиков и девочек), Оконешникова Алена (Блочный лук среди юниоров), Ядрихинский Дмитрий-Одун, Белолюбская Карина (Блочный лук среди юношей и девушек), Гаврильев Тимур (Блочный лук среди мальчиков).

По итогам сформирован состав сборных команд для участия в Первенстве РФ, который пройдет в городе Орёл с 27-31 января 2022 г.

Отметим, что от имени Федерации стрельбы из лука Якутии 16 членам сборной Республики Саха по стрельбе из лука и 5 их тренерам вручена единая спортивная форма. В последний раз члены сборной получали форму в 2014 году.