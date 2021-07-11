В Якутии оправдала себя безотходная технология ремонта дорог

По нацпроекту «БКД» планируют закатать в асфальт 20,9 км автодороги «Умнас»

Информация прозвучала на выездном совещании вице-премьера Якутии Дмитрия Садовникова. Речь шла об участках, где контракты по ремонту выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» с применением ресайклинга.

В совещании принимали участие министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев, генеральный директор Управтодора республики Семен Филиппов, генеральный директор АО «РИК Автодор» Ариан Сидоров. Как отмечалось, безотходная технология ресайклинга полностью себя оправдывает не первый год и позволяет выполнять намеченный график работ без срывов.

В ходе обсуждения вопросов ремонта дорожного полотна, Дмитрий Садовников ознакомился с работой дорожников непосредственно на ремонтном участке от 76 до 92 км, где шло снятие ресайклером старого асфальта с последующим его измельчением, уплотнением и добавлением вяжущих веществ. Такой метод значительно экономит время и денежные средства. В настоящее время регенерацией пройдено 8 км, на обновленное основание дороги уложено 4 км крупнозернистого и примерно 3 км мелкозернистого асфальтобетона.

В связи с этим подрядчик заявил о готовности уложить асфальт в два слоя на всем протяжении 16-километрового участка до 10 сентября с последующей установкой дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесением дорожной разметки. С применением ресайклинга в этом году также получит асфальтовое покрытие транзит через село Уулах-Ан на протяжении 4 км, а также уже отремонтирован 900-метровый участок на месте устройства автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) на 66 км автодороги «Умнас».

Вопрос сохранности автодороги, на которой отмечается интенсивность движения большегрузов с перевесом, будет решен в сентябре этого года с устройством АПВГК. За нарушение при перевозке грузов для юридических лиц предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей, вместе с тем сообщили вице-премьеру представители Управтодора.

АПВГК способен отслеживать не только перевес и крупногабарит, но и скоростной режим, госномер автомашины и интенсивность движения, поэтому будет действовать круглогодично. Для водителей установят электронное табло с информацией о превышении допустимых параметров, что позволит им своевременно устранить нарушения.

Сегодня автодорога «Умнас» по нормативам выдерживает допустимый максимальный вес автомобиля с грузом до 44 тонн, однако грузоперевозчики превышают эту норму почти в два раза.