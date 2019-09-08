В Якутии оппозиция продула выборы глав наслегов

Сегодня, 8 сентября в Якутии прошли выборы в 18 муниципальных образованиях. Целью любой политической партии является борьба за власть. Естественно, активность партий возрастает ближе к выборам. Именно на уровне наслегов у оппозиционных партий больше шансов протащить своих людей. Ведь общеизвестно, чем выше уровень выборов, тем больше затраты, и тем большее значение имеет адмресурс.

В Якутии заканчивается подсчет голосов выборов на уровне наслегов. Остается констатировать, что на этом первичном уровне оппозиция не смогла составить конкуренцию партии парламентского большинства. Из 18 наслегов, где состоялись выборы глав, в 16-ти выиграли единороссы или сторонники партии. Таким образом, лишь в двух наслегах одержали победы представители оппозиции – Пеледуй Ленского и Белькачи Усть-Майского районов. В обоих этих наслегах выиграли коммунисты. Таким образом, КПРФ в Якутии сохраняет вторую позицию в рейтинге партсил.

По предварительным данным, на выборах глав в двух улусах выиграли ставленники ЕР – Валерий СЕНТЯКОВ в Нижнеколымском улусе и Яков ЕЛИСЕЕВ на выборах главы Аллаихсовсокго улуса.

Продолжается подсчет голосов в Жатае и Олекминском районе.

По данным SakhaLife, в Жатае пока перевес на стороне Евгении ИСАЕВОЙ, выдвинутой «Единой Россией». В Олекминском улусе, по данным SakhaLife, в наслегах выигрывает Николай ХАРБИН, однако окончательную расстановку сил выявят голоса жителей города Олекмиснка, где проживает, порядка, 8 тысяч человек.

SakhaLife следит за развитием событий.