В Якутии оператор котельной изготовил снежный символ года

Символ 2022 года, посвященный Году матери в Якутии, изготовил оператор котельной «Западная» Амгинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Аполлон ЗАХАРОВ.

Снежная скульптура в виде тигрицы с тигренком украсила территорию бизнес-центра по улице Кирова в Якутске, где находится головной офис предприятия. Как рассказал снежных дел мастер, новая фигура посвящена 2022 году, который пройдет в республике под эгидой Года матери.

Аполлон Аполлонович трудится в Амгинском филиале предприятия с 2015 года. Он более двадцати лет занимается созданием снежных скульптур. «Все началось с изготовления фигуры Снегурочки для детского сада, который посещали мои сын и дочь. Затем каждый год создавал разные композиции из снега и льда к новогодним праздникам. Предпочитаю делать фигуры из снега, именно из него получается детально все передать. Поздравляю жителей республики с наступающим Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья и всех благ, пусть созданные мной скульптуры приносят вам только радостные и теплые чувства», — поделился он.

Снежные работы Аполлона Захарова в этом году также украшают административные здания и магазины в Амге, Покровке и Нижнем Бестяхе. В ближайшие дни мужчина планирует изготовить скульптуру у магазина в центре Амги.