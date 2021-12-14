В Якутии число заболевших ковидом уверенно снижается

На 14.12.2021 г. выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 72 случая, -Нерюнгринский район – 25 случаев, -Мирнинский район – 23 случая, -Алданский район – 21 случай, -Мегино-Кангаласский, Олекминский районы по 9 случаев, -Хангаласский район – 7 случаев, -Амгинский, Нюрбинский, Таттинский районы по 6 случаев, -Томпонский район – 4 случая, -Горный, Жиганский, Намский, Оймяконский районы по 3 случая, -Кобяйский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 2 случая, -Абыйский, Ленский, Усть-Янский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 002 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 765 607 тестов.