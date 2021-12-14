14.12.2021
09:13
161
Коронавирус
В Якутии число заболевших ковидом уверенно снижается
На 14.12.2021 г. выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 72 случая, -Нерюнгринский район – 25 случаев, -Мирнинский район – 23 случая, -Алданский район – 21 случай, -Мегино-Кангаласский, Олекминский районы по 9 случаев, -Хангаласский район – 7 случаев, -Амгинский, Нюрбинский, Таттинский районы по 6 случаев, -Томпонский район – 4 случая, -Горный, Жиганский, Намский, Оймяконский районы по 3 случая, -Кобяйский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 2 случая, -Абыйский, Ленский, Усть-Янский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 002 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 765 607 тестов.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина.Brief
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.12.2021
38
14.12.2021
104
14.12.2021
158
14.12.2021
823
14.12.2021
446
13.12.2021
314
13.12.2021
1030
13.12.2021
329
13.12.2021
352
13.12.2021
254
13.12.2021
418
13.12.2021
1375
13.12.2021
230
13.12.2021
1647
13.12.2021
416
13.12.2021
208
13.12.2021
216
13.12.2021
255
13.12.2021
1137
13.12.2021
747
13.12.2021
1057
13.12.2021
647
13.12.2021
543
13.12.2021
1338
13.12.2021
775
13.12.2021
383
13.12.2021
473
13.12.2021
353
13.12.2021
221
13.12.2021
294
13.12.2021
1136
13.12.2021
488
13.12.2021
269
13.12.2021
309
13.12.2021
210
13.12.2021
1037
13.12.2021
356
13.12.2021
1052
13.12.2021
290
13.12.2021
1150
12.12.2021
481
12.12.2021
1229
12.12.2021
713
12.12.2021
1066
12.12.2021
789
12.12.2021
839
12.12.2021
932
12.12.2021
1215
12.12.2021
392
12.12.2021
912
12.12.2021
570
12.12.2021
908
12.12.2021
636
12.12.2021
339
12.12.2021
1098
ТОП НОВОСТИ
09.12.2021
7698
08.12.2021
4560
09.12.2021
2061
11.12.2021
1798
08.12.2021
1714