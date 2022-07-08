В Якутии оленевод голыми руками отбился от медведя!

Житель Тополиного Томпонского района Григорий БАИШЕВ работает в оленеводческом стаде, которое находится в отдаленной и труднодоступной местности. Два дня назад он голыми руками смог отбиться от медведя, сообщает телеканал «Якутия 24».

В 12.30 ночи Айталине БАИШЕВОЙ поступил звонок мужа Вениамина — бригадира стада №1 СХПК «Фактория Томпо», который сообщил, что на их сына напал хищник.

«Гриша пошел вниз, недалеко от стойбища. Из-за обильных дождей размыло все берега, образовались обрывистые места – ничего не было видно. В этой темноте он увидел, что на него бежит медведь, тогда Гриша побежал, но поскользнулся на мелкой воде и упал. Медведь схватил его за правую ногу, ниже колен, Гриша стал пинать его другой ногой, бил левой рукой, а правой кидался камнями», — рассказала она.

Происходящее заметили привязанные собаки и их лай услышала сестра Григория – чумработница Вениамина.

«Она сперва даже не поняла, что происходит, видит – лежит Гриша и на нем медведь. Началась суматоха, все уже узнали о происходящем, тогда одна собака сорвалась с веревки и побежала на медведя. Собака ведь охотничья, она смогла отогнать хищника подальше от стойбища, пока другие оленеводы побежали за ружьем. Благодаря тому, что Гриша вовремя сообразил и стал отбиваться без паники, а также благодаря охотничьей собаке, остался жив», — поделилась Айталина Баишева.

В эту же ночь Вениамин Баишев по спутниковому телефону оповестил о случившемся свою жену и проконсультировался с врачом, который назначил лечение – прием антибиотиков и промывание раны.

«Благо, все лекарства у них были, сейчас сами промывают раны. Гриша думал, что пострадала только нога, но утром заметил раны на руке, которой отбивался. Я спрашивала у мужа, нужна ли эвакуация санрейсом, но они говорят, что он в нормальном состоянии, только прихрамывает на правую ногу. Также каждый день его состояние по телефону контролирует врач. Благодаря администрации района наши оленеводы обеспечены спутниковыми телефонами и могут в любое время связаться с семьями в экстренных ситуациях», — уточнила мать пострадавшего.

Кроме того, в день происшествия на отца Григория также попытался напасть медведь, но хищника отогнали собаки.

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