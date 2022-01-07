07.01.2022
19:31
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Происшествия

В Якутии около придорожного кафе вдруг загорелся КАМАЗ

7 января 2022 г. в 15.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля КАМАЗ «САЙГАК» возле придорожного кафе «Петрович» в с. Тополиное Томпонского района.

На момент прибытия первого пожарного подразделения, через две минуты, было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля по всей площади. Общая площадь возгорания составила 4,5 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электрической проводки автомобиля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались: 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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