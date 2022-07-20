В Якутии оказана матпомощь 106 семьям, пострадавшим от наводнения

На территории Кобяйского и Верхоянского районов с начала дождевого паводка в 8 населенных пунктах было подтоплено около 580 приусадебных участков, в том числе более 330 жилых дома. На сегодня все населенные пункты полностью освободились от воды.

Спасателями регионального управления МЧС России, во взаимодействии с спасателями Службы спасения Якутии, волонтерами и администрациями муниципальных образований продолжаются работы по просушке домов и расчистке территорий. Всего просушено более 100 жилых домов и расчищено свыше 200 приусадебных участков.

Сегодня в г. Якутск прилетает Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ — уполномоченный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе. В его планах, в первую очередь, вылет в Верхоянский район, наиболее пострадавший от паводка. На месте планируется совещание по ликвидации последствий паводка. А в четверг Юрий Трутнев вместе с региональными чиновниками обсудит пожароопасную обстановку на территории Якутии.

Также продолжаются оперативные работы по подсчету ущерба от дождевых паводков и оказание материальной помощи пострадавшему населению Верхоянского и Кобяйского районов. На оказание финансовой помощи пострадавшими подано свыше 2500 заявлений. На сегодня материальная помощь оказана 106 семьям из Кобяйского и Верхоянского районов на общую сумму свыше 1 млн. 700 тысяч рублей.