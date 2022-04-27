В Якутии охотники убили друга приняв его за лося
Собранные Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора трем мужчинам. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 258 УК РФ – незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба. Кроме того, двое подсудимых признаны виновными в причинении смерти по неосторожности – ч.1 ст. 109 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года четверо мужчин на снегоходах «Буран» отправились на охоту на лося на особо охраняемой природной территории. При этом они не имели разрешения на добычу лося, осуществляли охоту в запрещенное время. При обнаружении животных мужчины произвели добычу самца и самки лося и их переработку.
Как установлено следствием и судом, таким образом охотники причинили имущественный ущерб бюджету в сумме 640 тыс. рублей.
В вечернее время двое из охотников находились в избе и, услышав лай собак, выбежали на улицу. Один из них увидел силуэт и приняв его за лося, произвел выстрел из самозарядного карабина в сторону производимого движения.
Второй охотник решил проверить добычу и направился в сторону производимого звука. Увидев силуэт, он принял его за медведя и произвел выстрел. Позже мужчины обнаружили их товарища, который скончался от полученных травм.
Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Приговором суда все трое признаны виновными. Двое осуждены к наказанию в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, третий подсудимый осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 месяца. Также с подсудимых взыскана сумма ущерба, причиненного бюджету Республики Саха (Якутия) в результате незаконной охоты.
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