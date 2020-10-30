В Якутии ограничительные меры продлены до 30 ноября

С учётом предложений главного санитарного врача Республики Саха (Якутия) о принятии дополнительных мер по снижению рисков распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции в период сезонного подъёма уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения продлены до 30 ноября 2020 года. Соответствующий указ подписан сегодня, 30 октября, главой Якутии Айсеном Николаевым.

Согласно указу, Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки республики должны обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними, прибывающими и находящимися на территории городских округов и сельских поселений в каникулярное время, в том числе с привлечением медицинских работников дошкольных и общеобразовательных организаций в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Указ также предусматривает приостановление в 2020-2021 учебном году реализации программ дополнительного образования и спортивной подготовки до особого распоряжения.

Настоящий Указ вступает в силу с 31 октября 2020 года.

Более подробно с изменениями, внесёнными в Указ Главы Якутии от 1 июля 2020 года №1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) можно ознакомиться здесь.