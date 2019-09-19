В Якутии ограбили квартиру на миллионы

В г.Нерюнгри судом вынесен приговор по уголовному делу, расследованному следователем Следственного отдела ОМВД России по Нерюнгринскому району в отношении двух уроженцев Нерюнгринского района и одного уроженца г.Якутска. Они признаны виновными в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в жилище с причинением ущерба в значительном и крупном размерах» и п.п. «а,б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в жилище с причинением ущерба в особо крупном размере».

Установлено, что в период времени с июля 2016 года по февраль 2018 года в составе организованной группы подсудимыми был спланирован и совершен ряд квартирных краж на территории г.Нерюнгри.

Подсудимые при совершении преступлений распределяли между собой роли, с учетом собранной информации выбирали квартиры, способы совершения краж и орудия преступлений, для обеспечения конспирации использовали сим-карты, оформленные на других лиц, предусматривали возможность обеспечения себе алиби и т.д. В одном случае, из квартиры частного предпринимателя они похитили имущество на общую сумму свыше 3 млн.800тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил двух подсудимых к 7 годам лишения свободы, одного к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.