В Якутии огонь уничтожил магазин

21 марта 2019 г. в 06:27 подразделение ОГПС РС (Я) №32 по МО «Таттинский улус (район)» в селе Черкех Таттинского улуса Якутии получило сообщение о пожаре в магазине «Уйгу» на ул. Ойунского, принадлежащий потребительскому обществу. На момент прибытия пожарного подразделения виден открытый огонь и задымление внутри здания.

В результате пожара огнём уничтожен магазин по всей площади, общая площадь пожара 576 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара, виновник, ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и 3 единицы техники. Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) "Государственная противопожарная служба РС (Я)".

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