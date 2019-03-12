В Якутии огнем уничтожена частная пекарня

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 марта 2019 г. в 00.19 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Старательская в п. Нижний Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Спасен частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

11 марта 2019 г. в 06.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Трудовая в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и 2 единицы техники по всей площади. Общая площадь 72 кв.м. Спасены 2 рядом стоящие строения. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

11 марта 2019 г. в 06.41 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Петра Алексеева в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено имущество внутри гаража на площади 2 кв.м. Причина короткое замыкание нагревательного прибора. Виновный хозяин. Ущерб устанавливается.

11 марта 2019 г. в 08.14 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Пирогова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел мусор. Горел мусор у дома на площади 0,5 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливается.

11 марта 2019 г. в 18.48 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Челюскина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена обрешетка кровли на площади 4 кв.м. Спасен гараж. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный хозяин. Ущерб устанавливается.

11 марта 2019 г. в 22.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная пекарня на улице Бюдюргей в с. Дюллюкю Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела пекарня по всей площади. В результате пожара огнем повреждена пекарня по всей площади. Общая площадь 100 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!