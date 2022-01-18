В Якутии офтальмологи предлагают осмотр с выездом на предприятия

В честь 100-летия ЯАССР и Года матери Якутская республиканская офтальмологическая больница запускает акцию «Врач рядом». По заявкам организаций осуществляется выездной БЕСПЛАТНЫЙ ( по системе ОМС) осмотр врача-офтальмолога. Осмотр включает (проверку остроты зрения, подбор простых очков, осмотр глазного дна, идг, осмотр на щелевой лампе, авторефрактометрия).

Напомним: многие патологии органов зрения никак не проявляют себя на начальных этапах. Залог успешного лечения — своевременная диагностика.

Важные требования:

1. Все работники организации желающие пройти осмотр, должны быть вакцинированы, либо переболевшие COVID-19 в течении последних 6 месяцев.

2. Принимающая организация предоставляет соответствующее требованиям помещение для проведения акции.

3. Транспорт для доставки медицинской бригады

4. Документы участников осмотра ( полис, паспорт, снилс, инн, сертификат о вакцинации COVID-19)

5. Не менее 30 человек в организации

Заявки можете оставить через google forms или позвонив по номеру 31-63-73 добавочный 1 с 9:00-12:00 в будние дни.

Акция проводится на территории г.Якутска

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ: https://forms.gle/GA5d1B7Pyh2oixBU7