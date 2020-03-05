В Якутии одобрено 3,3 тыс. заявок на Дальневосточную ипотеку

В Якутии по данным на конец февраля 2020 года одобрено 3,3 тыс. заявок по программе дальневосточной ипотеки со ставкой 2%. Выдана 1 тыс. кредитов на 3,9 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий МУТКО на встрече с главой региона Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Как сообщает пресс-центр постоянного представительства республики в Москве, главной темой разговора стала реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Речь шла о создании комфортной городской среды, работе с застройщиками, механизме защиты прав обманутых дольщиков, развитии проектного финансирования c использованием счетов эскроу и ипотечных программ.

Мутко отметил, что на конец февраля 2020 года в Якутии было одобрено 3,3 тыс. заявок по программе дальневосточной ипотеки со ставкой 2%, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Выдана 1 тыс. кредитов на сумму 3,9 млрд руб.

Глава Якутии поблагодарил гендиректора ДОМ.РФ за оказываемую поддержку, в частности, за включение республики в число 35 субъектов, где принимаются меры по восстановлению прав обманутых дольщиков. Благодаря этому компенсационные выплаты получили граждане, пострадавшие от недобросовестного застройщика ООО «Симиир» в Якутске.

На встрече также состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и Правительством Якутии. Документ будет содействовать реализации проектов по жилищному строительству, созданию комфортной городской среды и развитию банковских программ.

«Мы объединим усилия в вопросах проектного финансирования, прежде всего с учетом новой модели, продолжим реализацию программ по льготному ипотечному кредитованию. Есть ряд инициатив, в частности, по созданию арендного жилья», – сказал Виталий Мутко.

«Правительство Якутии высоко оценивает деятельность ДОМ.РФ и надеется на синергию. Мы видим примеры успешной реализации их проектов в субъектах страны и хотим, чтобы в нашем регионе они также активно развивались. Расширение сотрудничества между нами позволит ускорить выполнение задач нацпроекта «Жилье и городская среда» и решить жилищный вопрос десятков тысяч якутян», – подчеркнул Айсен Николаев.

Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется по личной инициативе Президента страны Владимира Путина. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем их финансирования из всех источников, в том числе внебюджетных, превышает 1 трлн рублей.