В Якутии одним IT-центром стало больше

В середине ноября в районном центре Усть-Алданского улуса в селе Борогонцы в торжественной обстановке был открыт IT-центр на базе Центра дополнительного образования детей.

Данная инновационная площадка открыта согласно указу главы республики а Сергеевича НИКОЛАЕВА «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)». Открытие Айти-центра стало возможным благодаря победе улуса в конкурсном отборе министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, сказал глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ.

На создание Айти-центра из республиканского бюджета выделено около одного миллиона рублей, из муниципального — более четырехсот тысяч рублей.

Основными направлениями работы IT-центра станут повышение качества образования путем внедрения новых видов научно-технического творчества. Задачей IT-центра станет возможность дать жителям улуса возможность быть компетентными и мобильными в быстро меняющемся мире. Открытие Центра имеет большое значение для информационного развития всего нашего района. Помимо оказания IT-услуг Центр станет кузницей кадров, благодаря открытию Центра создаются рабочие места.

Отметим, что благодаря программе по устранению цифрового неравенства Министерства связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) в Усть-Алданском улусе подключено к ВОЛС 23 населенных пункта, что составляет 81% населения. В следующем 2021 году планируется охватить 100% населения.

В официальную программу VIII Игр народов Якутии, которые пройдут в Усть-Алданском улусе в 2022 году, войдут две дисциплины компьютерного спорта. Федерация компьютерного спорта республики совместно с Министерством спорта и управлением физкультуры и массового спорта на данный разрабатывают регламент соревнований. В улусе ведется работа для популяризации этой дисциплины. Так, организуются кружки по киберспорту. В марте 2020 года в Борогонцах был проведен турнир с участием 120 человек без возрастных ограничений.

От имени жителей улуса выражаем огромную благодарность главе республики Айсену Сергеевичу, министерству инноваций РС(Я) за предоставленную возможность и оказанную поддержку!