В Якутии оценили эффективность борьбы с сибирским шелкопрядом

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Республики Бурятия совместно с сотрудниками министерства экологии и природопользования, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) завершили работы по учету технической эффективности проведенных мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда.

Борьба с лиственничной расой вредителя проводилась в период с 17 июня по 4 июля.

По результатам проведенных учетов техническая эффективность обработок в насаждениях лесничеств в среднем составила: Якутского (Городского) — 95 %, Якутского (Мархинского) — 98%, Хангаласского (Покровского) – 97%, Намского (Хомустахского) – 97%.

Согласно нормативно правовых актов эффективность должна составлять не менее 90%. Полученная эффективность свидетельствует об успешном проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.