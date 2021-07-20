20.07.2021
12:45
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Экология

В Якутии оценили эффективность борьбы с сибирским шелкопрядом

Специалисты филиала  ФБУ «Рослесозащита»  — «Центр защиты леса Республики Бурятия совместно с сотрудниками министерства  экологии и природопользования, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) завершили работы по учету технической эффективности проведенных мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда.

Борьба с лиственничной расой вредителя проводилась в период с 17 июня по 4 июля.

По результатам проведенных учетов техническая эффективность обработок в насаждениях лесничеств в среднем составила: Якутского (Городского) — 95 %, Якутского (Мархинского) — 98%, Хангаласского (Покровского) – 97%, Намского (Хомустахского) – 97%.

Согласно нормативно правовых  актов эффективность должна составлять не менее 90%. Полученная эффективность свидетельствует об успешном проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Фото: Пресс-служба министерства экологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба министерства экологии РС(Я)
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