В Якутии обыски и задержания высокопоставленных лиц
4 февраля в Якутске в здании Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте сотрудниками ФСБ при силовой поддержке были проведены обыски в рамках уголовного дела о коррупции, связанном с получением взятки, сообщает «SakhaNews».
В этот же день были задержаны двое высокопоставленных сотрудников полиции на транспорте Андрей ХОЛОДКОВ и Денис ВАСИН.
Кроме того, в этот же день в Якутске задержан глава Анабарского района Иван СЕМЕНОВ (руководит районным муниципальным образованием более восьми лет).
В настоящее время решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения, а также продолжаются активные следственные действия.
Отец задержанного Холодкова Игорь ХОЛОДКОВ в начале двухтысячных годов был начальником Управления Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия).
Справка:
Семенов Иван Иванович родился 9 августа 1972 года в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района ЯАССР.
В 1995 году окончил Якутский сельскохозяйственный институт, в 2012 году — РАНХГС при Президенте РФ.
1989-1990 гг. — слесарь ПТО совхоза «Анабарский»
1995-1996 гг. — ветврач ветстанции Анабарского улуса
1996-1999 гг. — главный специалист по традиционным отраслям Севера Анабарского УСХ
1999-2003 гг. — главный специалист Управления по проблемам традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства РС(Я)
2003-2007 гг. — начальник отдела оленеводства Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольствия РС(Я)
2007-2008 гг. — руководитель отдела оленеводства и социального обустройства Севера Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольствия РС(Я)
2008-2011 — заместитель руководителя Департамента традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства РС(Я)
2011-2013 гг. — руководитель Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)
с 09.09.2013 гг.- глава муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»
Звания и награды: Знак отличия РС(Я) «375 лет Якутия с Россией», Отличник сельского хозяйства РС(Я), Грамота Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я).
Секретарь Анабарского Местного отделения ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Информация дополняется
+7 (999) 174-67-82