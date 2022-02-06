В Якутии обыски и задержания высокопоставленных лиц

4 февраля в Якутске в здании Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте сотрудниками ФСБ при силовой поддержке были проведены обыски в рамках уголовного дела о коррупции, связанном с получением взятки, сообщает «SakhaNews».

В этот же день были задержаны двое высокопоставленных сотрудников полиции на транспорте Андрей ХОЛОДКОВ и Денис ВАСИН.

Кроме того, в этот же день в Якутске задержан глава Анабарского района Иван СЕМЕНОВ (руководит районным муниципальным образованием более восьми лет).

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения, а также продолжаются активные следственные действия.

Отец задержанного Холодкова Игорь ХОЛОДКОВ в начале двухтысячных годов был начальником Управления Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия).

Справка:

Семенов Иван Иванович родился 9 августа 1972 года в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района ЯАССР.

В 1995 году окончил Якутский сельскохозяйственный институт, в 2012 году — РАНХГС при Президенте РФ.

1989-1990 гг. — слесарь ПТО совхоза «Анабарский»

1995-1996 гг. — ветврач ветстанции Анабарского улуса

1996-1999 гг. — главный специалист по традиционным отраслям Севера Анабарского УСХ

1999-2003 гг. — главный специалист Управления по проблемам традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства РС(Я)

2003-2007 гг. — начальник отдела оленеводства Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольствия РС(Я)

2007-2008 гг. — руководитель отдела оленеводства и социального обустройства Севера Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольствия РС(Я)

2008-2011 — заместитель руководителя Департамента традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства РС(Я)

2011-2013 гг. — руководитель Департамента традиционных отраслей Севера Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

с 09.09.2013 гг.- глава муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»

Звания и награды: Знак отличия РС(Я) «375 лет Якутия с Россией», Отличник сельского хозяйства РС(Я), Грамота Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я).

Секретарь Анабарского Местного отделения ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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