16.06.2020
15:46
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Экология

В Якутии объявлена карантинная фитосанитарная зона

Из-за вспышки сибирского шелкопряда Россельхознадзор принял решение о введении карантинного фитосанитарного режима.

Управление напоминает, что в июне инспекторы на одном дереве насчитали более 50 штук сибирского шелкопряда. Обследована площадь 148186,02 га.

10 июня, с объявлением карантина, разработана программа локализации очагов шелкопряда и его ликвидации.

Ранее карантинные фитосанитарные зоны по Сибирскому шелкопряду были установлены  в центральных районах Якутии, на площади 2599726 га.

Источник: ОКиПО РСХН
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