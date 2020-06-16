16.06.2020
15:46
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Экология
В Якутии объявлена карантинная фитосанитарная зона
Из-за вспышки сибирского шелкопряда Россельхознадзор принял решение о введении карантинного фитосанитарного режима.
Управление напоминает, что в июне инспекторы на одном дереве насчитали более 50 штук сибирского шелкопряда. Обследована площадь 148186,02 га.
10 июня, с объявлением карантина, разработана программа локализации очагов шелкопряда и его ликвидации.
Ранее карантинные фитосанитарные зоны по Сибирскому шелкопряду были установлены в центральных районах Якутии, на площади 2599726 га.
Источник: ОКиПО РСХН
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