В Якутии объявлен всероссийский конкурс школьных музеев

Федеральным проектом «Историческая память» партии «Единая Россия» объявлен Всероссийский конкурс «Лучший школьный краеведческий музей (комната, уголок) памяти Великой Отечественной войны».

Согласно положению конкурса, к участию допускаются музеи, комнаты, уголки краеведческого и военно-патриотического профиля в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего и дополнительного образования для детей, имеющие в своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Обязательным условием конкурса является участие школьников в деятельности школьных музеев.

Участник конкурса в своей презентации должен отразить историю малой родины в годы Великой Отечественной войны комплексно, включая как ратные подвиги земляков, так и трудовые подвиги тружеников тыла. Не менее две трети музейных предметов должно быть связано с историей родного края (села, города, района) в годы Великой Отечественной войны.

Разделены две номинации: «Лучший городской школьный музей» и «Лучший сельский школьный музей». Победители определяются по этим двум номинациям в каждом федеральном округе.

Региональный этап конкурса проводится с 15 марта по 01 апреля, где путем решения экспертной комиссии будут определены победители и 9 мая – в день празднования 75-летия Великой Победы состоится награждение. Далее следует федеральный этап, который продлится с мая по сентябрь. Подведение итогов состоится 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Награждение победителей конкурса планируется проводить в сентябре.

Форма заявки и положение конкурса по следующей ссылке: https://yakut.er.ru/news/2020/3/17/v-yakutii-obyavlen-vserossijskij-konkurs-shkolnyh-muzeev/