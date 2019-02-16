В Якутии объявлен старт первых проектов Года консолидации

Презентация первых проектов, готовых к реализации в этом году, объявленном главой Якутии Айсеном Николаевым Годом консолидации, состоялась в Якутске в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история».

На презентации собрались активные горожане, представители общественных организаций, молодежных движений, главы муниципальных образований и другие неравнодушные граждане Якутии.

Мероприятие началось с торжественного награждения автора экологического патриотического проекта «Лес Победы: посадка деревьев в общественных местах» 90-летнего Ивана Мохначевского из Амгинского улуса, признанного победителем премии «Гордость Якутии» в номинации «Эколог-доброволец». Ивана Мохначевского поздравили министр экологии Сахамин Афанасьев, министр по делам молодежи Степан Саргыдаев.

Среди презентованных проектов – мобильное приложение для волонтёрской помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал Альянс» (пока доступно только для Android), муниципальный проект по развитию территорий, поддержке правотворческих инициатив, проект «Государственная практика» для людей, имеющих рабочую специальность и попавших в трудную жизненную ситуацию, проект «Спецназ добра», акция «Патриотический десант».

Также в ходе мероприятия был запущен флешмоб «База знаний» — проект для якутян, проживающих за границей и готовых помочь землякам, оказавшимся в их странах проездом или по работе и учебе (хештеги #volunteerchallenge #unityykt).

Отметим, что в Послании Госсобранию (Ил Тумэн) и общественности республики Ил Дархан обозначил главные цели Года консолидации – укрепление взаимного доверия в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни.

Для осуществления миссии Айсен Николаев определил пять направлений Года консолидации: «Якутия – наш общий дом», «Родные города и села», «Открытая власть», «Гражданская энергия», «КОД Якутия (Консолидация–Общество–Дело)». Направления связаны между собой общей логикой, суть которой в объединении общих усилий для достижения одной цели – сделать жизнь якутян счастливее и богаче.

По каждому направлению Года консолидации будет реализовано множество проектов, предложенных самими людьми.

«Мы уверены, что каждый, кому небезразлична судьба нашей республики и судьба России примет самое активное участие в этом большом движении!», — отметили ведущие мероприятия.