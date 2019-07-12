В Якутии объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области

В Республике Саха (Якутия) объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка.

Соответствующее распоряжение республиканского Правительства «Об организации сбора денежных средств на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» 12 июля подписал премьер-министр регионального кабмина Владимир Солодов. «Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение запустить добровольный сбор средств для помощи пострадавшим от стихии, чтобы каждый неравнодушный якутянин мог внести свой личный вклад», – прокомментировал он.

Затяжные ливневые дожди в соседней с Якутией Иркутской области вызвали сильное наводнение. 25 июня режим повышенной готовности был введен в нескольких районах, позже режим ЧС был объявлен на территории всей области. От удара стихии пострадали тысячи человек, есть жертвы.

Напомним, ранее власти Якутии выделили в помощь пострадавшим средства из резервного фонда Правительства республики. Однодневную зарплату в специальный счёт перечислили работники Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). В Якутске, в Ленском и Мирнинском районах открыты пункты сбора помощи пострадавшим. Во время проведения Гражданского форума Общественная палата Якутии инициировала сбор помощи и выступила с призывом к якутянам не оставаться равнодушными и помочь соседям, попавшим в сложную ситуацию.

Согласно распоряжению, подписанному сегодня, руководителям исполнительных органов государственной власти Якутии необходимо организовать работу с подведомственными учреждениями и курируемыми предприятиями по сбору средств на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области, и перечислить средства на специальный счет.

Координатором мероприятий по оказанию материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Иркутской области, определено Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия). Органом госвласти будет проведена информационно-разъяснительная работа по оказанию помощи пострадавшим от ЧС жителям Иркутской области.

Органам местного самоуправления, трудовым коллективам предприятий, организаций и учреждений Якутии независимо от форм собственности рекомендовано принять участие в оказании помощи. Сбор денежных средств на оказание материальной помощи продлится 15 августа 2019 года.

Публикуем информацию о реквизитах счёта для сбора средств на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОКТМО 25701000

КБК — 000 0000 0000000 000 510