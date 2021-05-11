В Якутии объявлен режим повышенной готовности

В Указе главы Якутии Айсена Николаева от 9 мая 2021 года «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» отдельным пунктом прописано обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории республики. В связи с этим силы и средства региональной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников прокомментировал, что на сегодняшний день ледоход начался на малых реках. Повышение уровня воды из-за вскрытия реки Олёкма наблюдается на реке Лена в районе населённого пункта Солянка. Хотя активная фаза ледохода на реке Лена проходит на территории Иркутской области в 300-х километрах от территории Якутии.