11.05.2021
16:00
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Якутия

В Якутии объявлен режим повышенной готовности

В Указе главы Якутии Айсена Николаева от 9 мая 2021 года «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» отдельным пунктом прописано обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории республики. В связи с этим силы и средства региональной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников прокомментировал, что на сегодняшний день ледоход начался на малых реках. Повышение уровня воды из-за вскрытия реки Олёкма наблюдается на реке Лена в районе населённого пункта Солянка. Хотя активная фаза ледохода на реке Лена проходит на территории Иркутской области в 300-х километрах от территории Якутии.  

«Ситуация с прохождением паводка на наших малых реках остаётся напряжённой. Сегодня мы видим повышение уровней воды на реках Вилюй и Алдан. Подвижки льда также наблюдаются на реке Амга. Призываю жителей республики во время прохождения паводка соблюдать все меры безопасности, быть начеку, а охотникам воздержаться от выхода на реки и водоёмы во избежание опасных внештатных ситуаций», — подчеркнул Дмитрий Садовников.  

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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