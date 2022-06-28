28.06.2022
12:47
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Якутия

В Якутии объявлен режим ЧС в связи с лесными пожарами

    С 28 июня на всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий Указ Главы республики Айсена Николаева подписан сегодня.

     За сутки из-за грозовой активности в республике количество лесных пожаров за сутки возросло вдвое — до 60, высокий класс пожароопасности установился в 10 районах республики, ЧС муниципального уровня введены в Томпонском и Мирнинском района.

    Высокий IV класс опасности в лесах установлен на территории Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Чурапчинского районов и городского округа «город Якутск».

   На остальной территории республики пожарная опасность в лесах не превышает III класса.

   В середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии

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