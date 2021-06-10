В Якутии объявлен конкурс «Православная инициатива»

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» в Якутии!

Прием заявок открыт с 07 июня по 05 июля 2021 г.

В нынешнем году увеличены суммы грантовых заявок: до 1 млн. рублей для локальных проектов и 1,8 млн. рублей – для сетевых и инфраструктурных. Реализация конкурса осуществляется на всей канонической территории Русской Православной Церкви. К участию приглашаются как светские, так и церковные организации. В рамках конкурса «Православная инициатива – 2021» рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

1. Образование и воспитание

2. Социальное служение

3. Культура

4. Информационная деятельность

В рамках конкурса «Православная инициатива – 2021» года особое внимание будет уделяться проектам, направленным на развитие гражданской активности в северных территориях Российской Федерации и поддержке коренных малочисленных народов Севера. Для этого во всех проектных направлениях вводится отдельная категория «Развитие северных территорий и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока»

Подробная информация об условиях проведения конкурса и конкурсная документация размещены на сайте конкурса www.pravkonkurs.ru.

Для организаций-участников конкурса в период с 15 по 19 июня сего года Фонд «Соработничество» проведет серию дистанционных обучающих мероприятий, материалы и программа мероприятий доступны по ссылке: https://pravkonkurs.ru/Home/PublicDocuments.

Координатор конкурса по Республике Саха (Якутия) – Ресурсный Центр «СПАС»