В Якутии объявлен конкурс на получение субсидии для местных производителей

С 1 июля в Центре «Мой бизнес» стартует приём документов на конкурсный отбор на субсидирование части расходов субъектов МСП, занятых производством местной продукции, передает ЯСИА.

Право на получение субсидии имеют предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере товарного производства. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат понесенных СМСП: на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования, включая монтаж оборудования, пуско-наладочные работы; по договорам о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения); Размер субсидии не более 50 % от произведенных и документально подтвержденных затрат и не более 500.000 рублей.

Прием документов осуществляется с 1 по 20 июля 2020 года. Способы подачи документов: лично (по предварительной записи), по электронной почте Subsidy20@mail.ru, бесконтактно (ящик для корреспонденций) исходя от места подачи заявки — отнесения муниципального района к той или иной группе районов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Первая группа районов: лично (по предварительной записи), по электронной почте, бесконтактно (ящик для корреспонденций); Вторая группа районов: лично (по предварительной записи), по электронной почте, бесконтактно (ящик для корреспонденций); Третья группа районов: по электронной почте, бесконтактно (ящик для корреспонденций);

Консультацию и дополнительную информацию можно получить у специалистов Центра «Мой бизнес» по телефону 8 (924) 873-77-59, а также по номеру горячей линии 8 (800)100-58-80.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80; через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru; через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97

Ссылка: http://ysia.ru/priem-dokumentov-na-poluchenie-subsidii-dlya-mestnyh-proizvoditelej-startuet-s-1-iyudlya/