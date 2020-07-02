В Якутии объявлен конкурс на лучший дизайн-проект Филармонии

Управление архитектуры РС (Я) объявляет конкурс на лучший дизайн-проект интерьеров помещений объекта «Государственная филармония Якутии. Арктический центр эпоса и искусств».

Проект, объединяющий государственную филармонию Якутии и Арктический центр эпоса и искусств будет расположен на берегу озера Сайсары в г. Якутск.

Организаторы конкурса — Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) подчеркивают, что проект «Государственная филармония Якутии. Арктический центр эпоса и искусств» разрабатывается одной из лучших архитектурных компаний России — ТПО «РЕЗЕРВ» https://www.reserve.ru/. Архитектурно-градостроительный облик объекта был рассмотрен на республиканском Градостроительном совета и согласован управлением архитектуры. Проведение открытого конкурса на лучший дизайн-проект обусловлено необходимостью привлечения в реализацию проекта Арктического центра профессиональных художников, дизайнеров, архитекторов, и народных мастеров Республики Саха (Якутия), являющихся носителями традиционной и региональной культуры.

Основная задача конкурса: разработать современный, прогрессивный и функциональный дизайн-проект интерьера помещений для последующей реализации при строительстве Арктического центра.

К участию приглашаются физические и юридические лица, профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы, и народные мастера Республики Саха (Якутия), являющихся носителями традиционной и региональной культуры.

Оценивать работы будет конкурсная комиссия из представителей заинтересованных исполнительных органов государственной и муниципальной власти Республики Саха (Якутия), квалифицированные художники, дизайнеры, архитекторы и искусствоведы.