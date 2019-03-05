В Якутии объявлен конкурс детского творчества «Сохраним молодые жизни!»

Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Министерством образования и науки региона проводит республиканский конкурс детского творчества «Сохраним молодые жизни!», целью которого являются пропаганда безопасности дорожного движения, привлечение творческого потенциала детей к решению проблемы детского дорожно-транспортного травматизма, закрепление умений и навыков безопасного поведения на дороге у детей и подростков.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 1-я группа — дошкольники, 2-я группа — школьники младшего и среднего звена; 3-я группа — школьники старшего звена.

Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):

Художественно-изобразительное творчество: рисунки, плакаты, эскизы значков, эмблем, календарей, карикатуры, расписания уроков, закладки, открытки и т.д.

Декоративно-прикладное творчество: макеты, мягкая игрушка, вышивка, работы из природного материала, бисероплетение, вязание, аппликация, выжигание, вышивка, ковроделие, лоскутная техника, сувениры, резьба, чеканка, лепка и другие виды.

На конкурс принимаются работы, направленные (предоставленные) с 1 марта и не позднее 1 мая 2019 г. (отправленные по почте – по почтовому штемпелю) по адресу: 677008, г. Якутск, Вилюйское шоссе, 3, Управление ГИБДД МВД по РС(Я), каб.302, с пометкой — «На конкурс». Телефон для справок: 8 (411 2) 35-18-61.

Каждая представленная на конкурс работа должна иметь этикетку с указанием названия работы, фамилии и имени автора, возраста, класса и школы. Кроме того, к работе должна прилагаться анкета участника (приложение).

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы для тиражирования и разработки и изготовления средств наглядной агитации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Победители и номинанты по каждому виду направлений Конкурса в трех возрастных группах награждаются призами и грамотами.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах Госавтоинспекции www.14.qibdd.ru, Министерства образования и науки РС (Якутия) minobr.sakha.gov.ru, а так же на официальной странице Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) в сети Инстаграм — gibdd_ykt14.

Анкета участника

Фамилия, Имя, Отчество______________________________________

Дата рождения ______________________________________________

Образовательное учреждение___________________________________

Класс_______________________________________________________

Адрес :

Индекс:_____________________________________________________

Район_______________________________________________________

Город, пос., село ______________________________________________

Улица__________________________________

Дом__________

Кв.___________

Данные паспорта или свидетельства

о рождении___________________________________________

Контактный телефон_____________________________________

Название работы_____________________________________________

Работа представлена в номинации (направлении) – декоративно-прикладное или художественно-изобразительное творчество___________________________________________________

Подпись __________________