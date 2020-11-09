09.11.2020
17:26
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Культура

В Якутии объявили фотоконкурс «Арктика глазами детей»

Академия наук Якутии, региональная общественная организация по развитию детского движения «Юные оленеводы» объявили о проведении республиканского конкурса фотографий «Арктика глазами детей».

Республиканский конкурс фотографий «Арктика глазами детей» направлен на привлечение внимания общественности к культуре, духовно-нравственным ценностям малочисленных народов Севера, вопросам сохранения экологии и уникальных природных экосистем Севера. 

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

На конкурс предоставляются фотографии, выполненные на цифровые или пленочные фотоаппараты и соответствующие следующим номинациям:

— Традиционный образ жизни народов Севера;

— Природа Арктики;

— Лица и поколения.

Конкурс проводится в три этапа: 

Прием конкурсных работ: с 1 ноября по 31 декабря.

Оценивание конкурсных работ: с 1 января по 25 января 2021 года.

Публикация итогов: с 25 января 2021 года.

Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет.

Конкурсные работы и заявки принимаются по электронной почте kmns_anrc@mail.ru c пометкой «Арктика глазами детей», либо по адресу: 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 33, Академия наук РС(Я). Телефон для справок: +7(924)170-00-12.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3239789
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