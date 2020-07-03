В Якутии обвиняется замглавы

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы МР «Верхнеколымский улус (район)», обвиняемого за халатность.

В ходе следствия установлено, что в апреле 2018 года между администрацией МР «Верхнеколымский улус (район) и лицом, отнесенным к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключен договор найма специализированного жилого помещения, расположенного в п. Зырянка Верхнеколымского района республики. При этом согласно постановлению главы МО «Поселок Зырянка» данное жилье признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.

Вину в совершении инкриминируемого преступления, исполнявший на тот момент обязанности главы района заместитель, признал в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам районной прокуратуры.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.