В Якутии обвиняется председатель сельхозкооператива

В отделение МВД России по Таттинскому району обратились представители районного лесничества по поводу незаконной рубки лиственниц на одном из охраняемых участков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении незаконной рубки деревьев, ущерб от которой оценен в 117 000 рублей.

Выяснилось, что председатель одного из сельскохозяйственных кооперативов решил произвести рубку лесных насаждений без оформления соответствующих документов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».