В Якутии обвиняемый избил сотрудника СИЗО

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), в отношении заключенного под стражу мужчины, 1994 года рождения.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый Д., прибывший в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) по решению Якутского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 05.03.2022, находясь в помещении маршрутного бокса режимного корпуса №2 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РС(Я), действуя умышленно, не выполнил законные требования сотрудника следственного изолятора для проведения личного обыска с целью обнаружения и изъятия предметов и вещей, запрещенных к хранению и использованию либо не принадлежащих данному лицу, и, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника органа уголовно-исполнительной системы, реализуя преступный умысел, напал на последнего и нанес ему не менее 10 ударов по лицу.

В результате сотруднику СИЗО были нанесены травма костей носа, множественные кровоподтёки и ссадины, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

После утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора города Якутска уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Якутский городской суд.