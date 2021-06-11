В Якутии обуздали еще один лесной пожар

Лесной пожар, бушевавший рядом с селом Тумул, локализован

В 18:00 часов 11 июня в Единой дежурной диспетчерской службе Хангаласского улуса сообщили о том, что лесной пожар, бушевавший рядом с селом Тумул, локализован на общей площади 310 га.

«На месте работают 129 человек, включая 70 человек из местного населения, привлечено 27 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 4 июня, огнем было охвачено 6 га леса. Причина возгорания — человеческий фактор, установлен вероятный виновник, ведутся следственные мероприятия.

С 5 июня в Хангаласском улусе действует особый противопожарный режим. В связи с введением особого противопожарного режима, въезд в лес с разведением там костра, в том числе с использованием мангала, — запрещены. Ведутся патрульно-рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей режима. До стабилизации обстановки в лесах районе действует также режим чрезвычайной ситуации.

