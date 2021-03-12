В Якутии обучают охоте на волков

Охотники-волчатники из Усть-Алданского улуса, прошедшие обучение на семинаре Дирекции биологических ресурсов, природных парков и ООПТ Минэкологии РС(Я) 25-26 февраля 2021 г., сумели добыть восьмерых волков, о чём сообщили организаторам семинара и выразили благодарность за знания и навыки, полученные по итогам обучения. В настоящее время численность хищников в районе составляет 51 особь. С начала года волки успели загрызть 17 лошадей. Таким образом, подготовка кадров для проведения мероприятий по регулированию хищников имеет высокую актуальность.

Как сообщалось ранее, семинар для охотников-волчатников был организован Управлением по охране, регулированию и воспроизводству объектов животного мира Дирекции, в обучении приняло участие 39 человек.

По словам участников семинара, проведение подобных мероприятий с применением практических занятий, показом различных методов и способов охоты, организованным выездом на полевые занятия имеет высокую эффективность.

Также, прошедшие обучение волчатники высказали пожелание привлечь к таким мероприятиям молодых охотников, поскольку это достаточно сложный и трудоёмкий вид охоты, освоить который удается не каждому желающему. Благодаря таким обучающим семинарам станет возможным создание бригад опытных волчатников из числа молодых охотников.

Таким образом, первый семинар охотников-волчатников в Якутии показал свою эффективность, что дает организаторам стимул для продолжения работ. Обучение охотников, задействованных на регулировании численности хищников по словам организаторов приносит пользу социально-экономическому развитию народного хозяйства Республики Саха (Якутия), поскольку способствует уменьшению травежа поголовья домашнего скота, снижает урон, наносимый волками коневодству и охотничьим ресурсам.