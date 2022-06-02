В Якутии обсуждены вопросы улучшения социального положения детей с инвалидностью

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова приняла участие во встрече депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Галины Данчиковой в Благотворительном фонде поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» («Милосердие»).

На встрече с родительскими объединениями и некоммерческими организациями, работающими с детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья обсудили вопросы дальнейшего развития, мер социальной поддержки, направленных на улучшение социального положения детей с инвалидностью и детям с ОВЗ.

Фонд оказывает широкий спектр услуг – начиная с психологической и правовой помощи семьям, заканчивая организацией досуга детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря субсидии, выделяемой правительством Якутии, услуги предоставляются на безвозмездной основе.



