В Якутии обсуждены вопросы промышленной безопасности

Специалисты АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы промышленности безопасности».

Одним из основных вопросов стал законопроект «О промышленной безопасности», который находится на стадии публичного обсуждения. Его разработку осуществляет Ростехнадзор с целью реализации Основ государственной политики РФ в сфере промышленной безопасности до 2025 года. Проект закона регламентирует комплекс требований промышленной безопасности к организациям, занимающимся эксплуатацией объектов повышенной промышленной опасности. В их числе соблюдение нормативных предписаний, выполнение техосвидетельствования в соответствии с установленной периодичностью, привлечение к работам сотрудников, отвечающих квалификационным требованиям, проведение производственного контроля за выполнением правил промышленной безопасности и многое другое.

В АО «Саханефтегазсбыт» уделяется особое внимание созданию безопасных условий труда, совершенствованию производственных процессов, повышению квалификации сотрудников, соблюдению производственной дисциплины. Эксплуатация производственных объектов осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил, действующих в сфере промышленной безопасности.