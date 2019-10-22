В Якутии обсуждены вопросы изучения наследия Асклипиодота Рязанского

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с и.о. заведующего кафедрой журналистики Филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Олегом СИДОРОВЫМ и народным писателем Республики Саха (Якутия) Василием ВАСИЛЬЕВЫМ – Харысхал.

Олег Сидоров и Василий Васильев рассказали об итогах научно-исследовательской экспедиции по проекту «Публицистическое наследие якутской интеллигенции», прошедшей с 27 августа по 7 сентября текущего года в городах Голд Кост и Брисбен в Австралии. Проект включает сбор и изучение материалов известного публициста, журналиста и философа Асклипиодота Афанасьевича РЯЗАНСКОГО, уроженца Амгинского улуса, сына первого головы Амгинского улуса А.П. Рязанского.

Асклипиодот Рязанский был одним из лидеров якутской молодёжи в 1917-1920 гг., редактором рукописного журнала «Сырдык». Учился в Московском государственном университете, но из-за революционных событий, не доучившись, вернулся в Якутию. В 1920-х годах он эмигрировал в Китай, работал журналистом в газетах, писал на экономические и политические темы в основном английском языке. Когда в Шанхае начались боевые действия между квантунской армией Японии и Китаем, он с семьёй в 1942 году переехал в Гонконг, затем в США. Позже семья Рязанских перебралась в Австралию и обосновалась там.

«Асклипиодот Рязанский ушёл из жизни в 1968 году. В эмиграции он проявил свои таланты в разных сферах, в том числе в журналистике, публицистике, политологии, предпринимательстве. Он сумел раскрыть философский склад творческой личности. Всего им на английском языке было опубликовано около 350 статей в разных изданиях Китая, США и Австралии, и перед нами стоит задача продолжить поиски этих статей», – поделился планами Олег Сидоров. Статьи Рязанского печатались в «The China Journal», «The Shanghai Revue», «The China Weekly Revue», «The Chicago Tribune», «The Pix» и в других изданиях.

Участники экспедиции побывали на кладбище Маунт-Граватт в Брисбене и почтили память Асклипиодота Рязанского, его жены Елизаветы и их сына Евгения, встретились с представителями русской диаспоры. Настоятель Свято-Николаевского собора Русской православной церкви в Брисбене протоиерей Гавриил совершил заупокойное богослужение в честь якутян-эмигрантов: Гавриила Никифорова – Манньыаттаах уола, Анатолия Никифорова, Григория Кузьмина, Георгия Ефимова, Асклипиодота, Елизаветы и Евгения Рязанских. Также участникам экспедиции проведена исследовательская работа в Государственной библиотеке Брисбена по поиску статьей А.А. Рязанского в журналах и газетах, изданных в Австралии.

«В городе Голд Кост мы встретились с супругой Евгения Афанасьевича Рязанского, младшего сына А.А. Рязанского, Иреной Келси-Рязанской, передали ей видеопослание и памятные подарки от родственников из Амгинского улуса. Ирена Михайловна передала в дар Якутии фотографии и семейные реликвии Рязанских – иконы, часы, медали. Подписывая дарственное письмо, Ирена Келси-Рязанская подчеркнула: «Считаю, что они должны храниться на Родине Рязанских и быть достоянием якутского народа», – рассказал Олег Сидоров.

Айсен Николаев подчеркнул, что поиск и изучение наследия Асклипиодота Рязанского открывает новую страницу в изучении истории интеллигенции Якутии 1920-1960-х годов. Участники встречи поделились с Главой планами дальнейшей работы по поиску публицистического наследия А.А. Рязанского.