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Экономика
19 марта 2019, 19:18
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В Якутии обсуждают вопросы управления муниципальными финансами

С 14 по 22 марта Министерство финансов Республики Саха (Якутия) проводит V республиканский семинар для работников финансовых органов муниципальных районов и городских округов республики, на котором рассматриваются актуальные вопросы управления муниципальными финансами в условиях совершенствования законодательства, последних изменений в межведомственном взаимодействии и ряд других задач.

C 2017 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета предоставляются регионам при условии заключения с Минфином России соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъекта РФ. Новацией стало использование в методике расчета объемов дотаций усредненных по России расходов с применением различных корректирующих коэффициентов, так называемого модельного бюджета. В дальнейшем, по отношению к муниципальным образованиям, также будет распространяться опыт использования модельных бюджетов при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из государственного бюджета республики местным бюджетам.

Ежегодно методика распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности совершенствуется, расширяется перечень показателей, используемых при расчете индексов налогового потенциала и бюджетных расходов.

Так, в 2018 году внесены изменения по определению общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исходя из объема нормативных затрат местного бюджета на очередной год с учетом налогового потенциала и с применением критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, установленного Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий год.

В 2018 году внесены изменения по определению общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исходя из объема нормативных затрат местного бюджета на очередной год с учетом налогового потенциала и с применением критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, установленного Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий год.

В Якутии оценка расходных потребностей муниципалитетов производится по трем группам затрат: фонд оплаты труда, нормативные расходы на оплату коммунальных услуг и минимальные финансовые затраты.

С 2012 года разработаны и внедрены минимальные финансовые затраты по вопросам местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ.

С 2014 года установлены единые нормативы расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, в зависимости от численности потребителей с учетом удорожающих коэффициентов.

 С 2016 года ГАУ «Центр стратегических исследований РС(Я)» совместно с отраслевыми министерствами проводят анализ фактической численности работников муниципальных учреждений, по итогам которых главам муниципальных районов и городских округов направлялись рекомендации по эффективному использованию бюджетных средств.

Также в  2018 году разработаны методические рекомендации по определению модельных штатных расписаний муниципальных учреждений, и в этом году предстоит оценить, насколько соответствуют принятые модельные штатные расписания фактической численности и определить фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений.

В первые дни семинара организаторы провели предметные дискуссии, круглые столы по актуальным вопросам  управления муниципальными финансами — в рамках которых участники семинара получили у докладчиков уточняющие ответы на проблемные вопросы.

Сегодня руководители финансовых органов, начальники бюджетных отделов муниципальных образований республики принимают участие в  Деловых играх по теме «Нормирование муниципальных финансов» с выездом в муниципальные образования Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского районов для обмена опытом. Командная работа позволит выработать предложения, которые будут  рассматриваться на межведомственных рабочих группах по оптимизации и повышению эффективности муниципальных расходов.

Также в программе семинара запланированы встречи с первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Александром  Стручковым, председателем постоянного комитета государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрием Николаевым.

 В завершении семинара участники примут участие в работе заседаний межведомственных рабочих подгрупп:

— по пересмотру перечня закрепления вопрос местного значения;

— по вопросам внедрения механизма аутсорсинга;

— по пересмотру действующих нормативов расходов на содержания органов местного самоуправления;

— по переходу на модельный бюджет.

Далее в рабочем порядке проведут встречи с департаментами и самостоятельными отделами Министерства финансов Якутии по исполнению местных бюджетов, рассмотрят вопросы по доходам, расходам, капительным вложениям, межбюджетным отношениям, по контролю исполнения полномочий и иных вопросов местного значения.

 

Источник: Пресс-служба Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
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